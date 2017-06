Forældre får millioner for politidrab på sort teenager

Så meget har forældrene til den sorte teenager Michael Brown modtaget i et forlig med myndighederne i den by, hvor deres søn i 2014 blev skudt og dræbt af en hvid betjent.

Det oplyser familiens advokat til nyhedsbureauet AP.

Beløbet er dog langt fra det største i tilsvarende sager fra USA, der involverer politidrab på sorte, og hvor parterne har indgået en aftale, inden sagen endte i retten.

I 2015 betalte byen North Charleston i South Carolina 6,5 millioner dollar i et forlig med familien til Walter Scott. Den ubevæbnede sorte mand blev dræbt af en hvid betjent i forbindelse med en trafikforseelse.

En måned forinden betalte Baltimore 6,4 millioner dollar til de efterladte efter Freddie Gray, der døde af en rygskade, mens han var i politiets varetægt.

I New York City har byen to gange inden for de seneste år lukket lignende sager med erstatninger på omkring seks millioner dollar.

Der var også seks millioner til forældrene til Tamir Rice, som en hvid betjent i 2014 dræbte i Cleveland. Den 12-årige sorte dreng legede med en plastikpistol, da han blev skudt.

Forliget mellem Michael Browns forældre i St. Louis-forstaden Ferguson blev forleden godkendt af en føderal dommer i Missouri.

Det fremgår af retsdokumenter.

Men først fredag er beløbet blevet offentliggjort.

Forældrene havde sagsøgt byen, dens tidligere politichef Tom Jackson og tidligere politibetjent Darren Wilson.

De mente, at deres søns død ville koste dem økonomisk støtte, da de ikke får del i de fremtidige lønninger, Michael Brown ville have fået.

18-årige Michael Brown blev i august 2014 stoppet af politiet mistænkt for at have stjålet cigaretter.

Han var ubevæbnet, men blev dræbt af mindst seks skud affyret af en hvid betjent, Darren Wilson.

Wilson har fortalt, at han skød i selvforsvar, mens øjenvidner har hævdet, at Brown blev dræbt med koldt blod.

Drabet førte til store protester og optøjer over hele USA.

Tre måneder senere brød nye protester løs i Ferguson og andre byer, da et nævningeting kom frem til, at der ikke skulle rejses tiltale mod Darren Wilson.