Forældre får 13 år for at give heroin til datter som døde

Forældreparret "boede i en sump af narkomisbrug", og Poppy blev ifølge dommer Jeremy Richardson "kastet ned i en sump af stoffer".

- Poppys liv kan kun beskrives som tragisk, fra det øjeblik hun blev født, siger Richardson ifølge det britiske medie.

Parret er siden gået fra hinanden.

Under retssagen kom det frem, at John Rytting og Michala Pyke havde givet den lille pige beroligende piller, fordi hun var besværlig.

Faren har sagt, at hans datter betød "alt for dem". Han erkender, at parret begik fejl, men ingen af disse førte ifølge John Rytting til datterens død.

En obduktion kunne ikke fastslå dødsårsagen.

Men en toksikologisk test - en undersøgelse for giftstoffer - har afsløret et stort indtag af heroin og metadon for en periode på mellem to og seks måneder før pigens død.

En undersøgelse af de sociale myndigheders rolle i den tragiske historie viser, at kommunen flere gange svigtede, da der var chance for at beskytte pigen.