Folketingsmedlem: Dansker anholdt under parade i Istanbul

- Vi har en, der er anholdt. Vi er blevet lidt skilt ad, os danskere, men flere har bekræftet det over for os.

Tyrkisk politi går hårdt til værks for at opløse homo-paraden Gay Pride i Istanbul. Politiet affyrer ifølge nyhedsbureauet AFP gummikugler og ifølge folketingsmedlem Lars Aslan er en dansker anholdt.

- Det er problematisk, at hun er blevet anholdt. For under undtagelsestilstanden kan myndighederne tilbageholde hende i ti dage uden at give en grund.

- Udenrigsminister Anders Samuelsen må træde til, for det er farligt at være fængslet i Tyrkiet lige nu, siger Lars Aslan.

Udenrigsministeriets Borgerservice oplyser, at man ikke har fået nogle meldinger om, at en dansker skulle være blevet anholdt.

Aktivister havde indkaldt til marchen søndag eftermiddag på forretningsgaden Istiklal og pladsen Taksim. Politiet skyder med gummikugler mod cirka 40 aktivister, fortalte en AFP-journalist tidligere.

Myndighederne forbød lørdag homomarchen og henviste til, at højrenationale grupper havde bebudet, at de ville angribe deltagerne. Men arrangørerne har valgt at ignorere forbuddet.

Lars Aslan bekræfter, at politiet er begyndt at skyde med gummikugler. Han og flere andre danskere er fanget i den ene ende af den gade, demonstrationen er foregået på.

- Vi er nogle, der er pressede i den ene ende af gaden. Her er lidt fredeligere. Men i den anden ende er der gang i den.

- Vi er tre danskere her, men de fleste andre danskere er i den anden ende. Politiet går hårdt til, og der er gang i den på den dårlige måde hernede.

- Jeg har set folk blive anholdt, men politiet har ikke forsøgt at anholde mig. Jeg er nok også mere vant til at sørge for at komme væk, siger Lars Aslan.

Årets Gay Pride i Istanbul falder sammen med afslutningen af den muslimske fastmåned, ramadan.