Folkeafstemning om Maduros fremtid kommer tidligst i 2017

En folkeafstemning om at afsætte Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, kommer ikke til at finde sted i år.

Hvis det lykkes oppositionen at samle underskrifter fra mindst 20 procent af de stemmeberettigede i landet, kan det udløse en afstemning.

Forskellen på 2016 og 2017 er ikke uvæsentlig. Den betyder nemlig, at Maduros socialistparti kan blive siddende ved magten, og hans vicepræsident kan blive præsident perioden ud.

Hvis afstemningen holdes inden 10. januar 2017 - og Maduro taber - ville det ifølge reglerne have medført et nyt præsidentvalg i det kriseramte, sydamerikanske land.

Alle meningsmålinger tyder på, at Maduro ville tabe en afstemning i år.

Oppositionen beskylder ham for at være ansvarlig for landets dybe økonomiske krise.

Ifølge forfatningen i Venezuela skal der indsamles mindst fire millioner underskrifter, eller 20 procent af det samlede antal stemmeberettigede, for at fremtvinge et valg.

Men nu meddeler valgkommission, at de fire millioner underskrifter skal indsamles over en periode på kun tre dage fra 26.-28. oktober, hvis de skal erklæres gyldige.

Tidligere har oppositionen indsamlet over en million underskrifter. Men de er altså ikke længere gyldige ifølge valgkommissionen.

Maduro er valgt for en periode på seks år, der udløber i 2018. Dermed ser det ud til, at oppositionen må vente nogle år endnu, før de ved et valg får chancen for at vælte Maduro.

Den 53-årige tidligere buschauffør overtog magten i Venezuela, da den tidligere præsident Hugo Chávez døde af kræft i 2013.

Venezuela har længe været ramt af store uroligheder og sammenstød mellem politi og demonstranter, der er utilfredse med præsident Maduro. Landet har lidt hårdt under, at priserne på råvarer de seneste år er kollapset på verdensmarkedet.

Landets eksportindtægter kommer næsten udelukkende fra olie, og olieprisen er det seneste halvandet år mere end halveret. Derfor mangler regeringen mange penge i statskassen.