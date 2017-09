Første vindstød af orkanstyrke rammer Florida

Men det er sandsynligvis bare en forsmag på, hvad der er i vente.

Orkanen Irma nærmer sig området med middelvindhastigheder på næsten 200 kilometer i timen.

Den ventes at ramme delstaten søndag morgen lokal tid som en kategori 4-storm. Det er det næsthøjeste på skalaen Saffir-Simpson.

Kraftig vind og nedbør i store mængder har foreløbigt afskåret forsyningen af strøm til over 170.000 hjem og virksomheder ifølge nyhedsbureauet AP.

Floridas guvernør, Rick Scott, siger lørdag aften lokal tid, at flere strømafbrydelser kan ventes i takt med, at Irma kommer tættere på. Han gentager desuden en advarsel til befolkningen, om at stormen er livsfarlig.

Lørdag bevægede Irma sig ind over dele af Cuba. Træer blev revet op, tage blæst af og hoteller på landets bedst kendte turiststed, Varadeo, blev beskadiget, beretter The Guardian.

I store dele af hovedstaden Havana slog myndighederne strømmen fra af sikkerhedsmæssige hensyn.

Omkring 10.000 personer nær havnepromenaden Malecon blev evakueret af frygt for oversvømmelser.

Men mange cubanere åndede alligevel lettet op, da orkanens centrum, også kaldet øjet, passerede hen over den nordlige del af landet, skriver The Guardian.

Irma er den første kategori 5-storm til at ramme Cuba siden 1932.

- Helt ærligt, jeg forventede, at det ville være værre. Jeg troede, at taget ville være væk, når jeg kom tilbage, siger en beboer i kystbyen Caibarien, mens han med en machete hakker grene af et træ, der er væltet foran han hus.

- Det vil dog stadig vare et stykke tid, før jeg kan bo her igen. Vandet kom op i en meters højde, og dele af taget er fløjet af, siger han.

Der er ingen meldinger om alvorligt tilskadekomne personer i Cuba.