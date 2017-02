Fører bag bilulykke ved kendt karneval var stærkt påvirket

Manden er 25 år gammel, og han er blevet sigtet for flere forhold - deriblandt at forsøge at flygte fra gerningsstedet og grov uagtsomhed bag rattet.

Føreren kommer muligvis til at stå over for endnu flere anklager, oplyser politiet.

Han havde en promille på 2,32, oplyser politiet søndag. En fører, der har en promille på 0,8, kan blive sigtet for at køre påvirket.

28 personer blev såret, efter at føreren kørte sin bil ind i en folkemængde under paraden Krewe of Endymion i det centrale New Orleans.

Endymion-paraden er den største parade under det kendte Mardi Gras-karneval, som er en af New Orleans' vartegn.

Ulykken fandt sted omkring klokken 18.45 lokal tid.

Folkemængden, der blev ramt af bilen, var stort set alle tilskuere til paraden. En enkelt politibetjent var dog også blandt de sårede.

Ifølge øjenvidner kørte en pickup vildt igennem et vejkryds, før den ramte ind i en stor skraldebil. Flere mennesker blev klemt mellem de to køretøjer.

Nogle blev desuden ifølge nyhedsbureauet NTB fanget under bilen.

Den yngste af de kvæstede er kun tre år gammel, mens de ældste er i 40'erne. Ganske mirakuløst er ingen af skaderne livstruende, skriver CNN.