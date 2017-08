Fører af varevogn på fri fod efter blodigt angreb i Barcelona

En hvid varevogn har ifølge catalansk politi zigzagget mere end 500 meter ned ad den brede gade for at meje mennesker ned.

Den verdensberømte gade La Rambla i den spanske storby Barcelona har torsdag aften været udsat for et blodigt angreb. Catalansk politi efterforsker angrebet som en terrorhandling.

De catalonske myndigheder oplyser kort før klokken 23 dansk tid, at 13 personer er bekræftet døde i angrebet. Antallet kan stige.

Over 100 personer er sårede efter angrebet. Omkring klokken 21.30 dansk tid, skrev spanske medier, at omkring 15 var i kritisk tilstand.

Varevognsangrebet fandt sted omkring klokken 17.00 på La Rambla, der er en af Barcelonas travleste turistgader. Den udgår fra Placa Catalunya.

Tidligere skrev den spanske avis El Pais, at føreren af varevognen var set flygte til fods. Det er dog ikke bekræftet af politiet.

En catalansk politichef oplyser på et pressemøde sent torsdag aften, at to personer er anholdt. Ingen af de to personer er føreren af varevognen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den ene af de to anholdte er født i Marokko. Den anden anholdte skulle ifølge politiet være fra den spanske enklave Melilla, der ligger i det nordlige Afrika.

Foruden varevognen, der blev brugt i angrebet, har myndighederne tidligere torsdag oplyst, at der er fundet en anden varevogn, der menes at være forbundet til angrebet i Barcelona.

Bilen er fundet i den spanske by Vic, der ligger nord for Barcelona. Der er muligvis tale om en flugtbil.

Politiet bekræfter også, at en bil er kørt ind i to politimænd ved en kontrolpost i udkanten af Barcelona torsdag, skriver Reuters.

Føreren af bilen er blevet skudt og dræbt, men det er endnu ikke bevis for, at hændelsen er relateret til angrebet i Barcelona.

Området bliver nu undersøgt for bomber af politiet.

På pressemødet torsdag aften lyder det også fra politiet, at en eksplosion, der fandt sted i et hus i Catalonien onsdag, menes at være relateret til angrebet i Barcelona, skriver nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP oplyser politiet at mindst én person døde i eksplosionen.

Den militante islamiske organisation Islamisk Stat har torsdag aften taget skylden for angrebet. Det oplyser den militante gruppes nyhedsbureau Amaq ifølge Reuters.

Den spanske premierminister, Mariano Rajou, er rejst til Barcelona og siger ifølge Reuters, at han vil forstærke sikkerheden.

Regeringen i Catalonien har erklæret tre dages sorg i regionen.

To danskere er blevet meldt lettere tilskadekomne i angrebet. Pårørende er underrettet.

Andre danskere i området opfordres til at følge de lokale myndigheders råd og kontakte pårørende, hvis man er ok.

Man kan kontakte Udenrigsministeriet på +4533921112, hvis man er i nød.