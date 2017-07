Flygtningecenter ransaget efter tysk supermarkedsangreb

Seks personer blev såret og en 50-årig mand dræbt, da en 26-årig mand med en køkkenkniv stak tilsyneladende tilfældige kunder ned i et Edeka-supermarked i den tyske storby.

Tysk politi har lørdag morgen ransaget et asylcenter, hvor den formodede angrebsmand bag fredagens knivstikkeri i Hamburg boede.

Det lykkedes politiet at anholde manden efter angrebet.

Den anholdte er født i De Forenede Arabiske Emirater. Han er kommet til Tyskland som flygtning, oplyste tysk politi fredag.

Motivet bag angrebet er fortsat uklart.

Magasinet Der Spiegel skriver, at den 26-årige har psykiske problemer og jævnligt tog stoffer. Avisen Tagesspiel har rapporteret, at manden var en kendt islamist.

Og sikkerhedskilder oplyser, at myndighederne er i færd med at efterforske, om han var salafist. Salafisme er en særlig streng form for islam.

Ifølge borgmester Olaf Scholz havde myndighederne forsøgt at deportere den mistænkte angrebsmand. Det var dog ikke lykkedes, fordi manden ikke var i besiddelse af de rette papirer.

Borgmesteren kalder fredagens angreb ondskabsfuldt.

- Det gør mig endnu mere vred, at den mistænkte skulle have været en, der bad om beskyttelse i Tyskland, men som i stedet vendte sit had mod os, sagde han.

Politiet har ikke ønsket at kommentere på resultatet af lørdagens ransagning. Den fandt sted på et center i Langenhorn i den nordlige udkant af Hamburg.

Klokken 12 holder det pressemøde om sagen.