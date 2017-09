Flygtninge konfronterer Merkel med deportering på direkte tv

Den tyske forbundskansler, der gentagne gange har understreget, at hun "ikke fortryder" sin beslutning om at lade Tyskland tage imod hundredtusindvis af flygtninge i 2015, tog i 90 minutter imod spørgsmål fra vælgere og andre på kanalen ZDF.

En journalist, der flygtede fra Afghanistan i 2015, fortalte Merkel, at hans ansøgning om asyl var blevet afvist af tilsyneladende vilkårlige grunde, og at han lever i konstant frygt for at blive deporteret.

- Mit tilfælde er ikke enestående. Jeg har hundredvis af eksempler på åbenlyse fejl begået af Bamf (den tyske migrationsmyndighed Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, red.), sagde han på flydende tysk.

- Hvorfor bliver så mange afghanere afvist, ville han gerne vide.

- Der er mange mennesker i Afghanistan, svarede Merkel.

- Og vi kan ikke signalere til dem alle sammen, at de bør komme til Tyskland.

- Der er tyske soldater i Afghanistan, der forsøger at gøre landet sikkert, så vi er nødt til at overveje vores muligheder, sagde hun videre.

Merkels regering begyndte i december sidste år at gennemføre gruppedeporteringer af afviste afghanske asylansøgere.

Det sker ifølge det tyske nyhedsbureau dpa i et forsøg på at vise, at regeringen tager hånd om det høje antal migranter, og at de, der ikke kvalificerer sig som flygtninge, bliver udvist.