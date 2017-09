Florida lukker orkanramt plejehjem efter otte dødsfald

Det sker, efter at otte beboere på plejehjemmet er døde som følge af konsekvenser af orkanen Irmas hærgen.

Sundhedsmyndighederne i den amerikanske delstat Florida har beordret plejehjemmet Hollywood Hills Rehabilitation Center nord for Miami midlertidigt lukket.

De otte plejehjemsbeboere er tilsyneladende døde på grund af varme, efter at klimaanlægget på plejehjemmet gik i stykker.

Onsdag blev flere end 140 beboere evakueret fra plejehjemmet, efter at sundhedspersonale fra et nærliggende hospital kunne konstatere, at mange af beboerne var dehydrerede og led af vejrtrækningsproblemer på grund af varmen.

Plejehjemmet har kun haft meget begrænset eller slet ingen aircondition, efter meget af strømmen til bygningen gik, da Irma ramte Florida søndag.

Embedsmænd fortæller, at der var ekstremt varmt på plejehjemmet, og at personalet forgæves forsøgte at nedbringe temperaturen med blæsere og transportable køleenheder.

Plejehjemmet er nu blevet midlertidigt suspenderet fra det offentlige program Medicaid, der giver sundhedsforsikring til familier og personer med begrænsede ressourcer.

Samtidig har politiet afspærret bygningen, ligesom at der er blevet indledt en undersøgelse af de otte dødsfald.

Med de otte plejehjemsbeboere har 31 mennesker i Florida mistet livet som følge af orkanen Irma. Andre syv er døde i de nærliggende delstater Georgia og South Carolina, mens 43 mennesker er døde i Caribien.