Floppet EU-borgerinitiativ skal være lettere at bruge

Derfor forsøger EU-Kommissionen nu at gøre det en smule lettere for borgerne at komme igennem med deres egne idéer til, hvad EU skal lovgive om.

Formålet med initiativet er at giver borgerne mere direkte adgang til politisk indflydelse.

Med mindst en million underskrifter fra mindst syv forskellige medlemslande kan borgere pålægge EU-Kommissionen at overveje at tage et lovforslag op.

Men nu skal aldersgrænsen for stemmeberettigede sættes ned, og der skal være nemmere adgang til støtte, lyder det fra kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans.

- Vi skal sørge for, at borgerne kommer tættere på unionen, så de bedre forstår, at de er en del af det her og kan påvirke vores beslutninger, siger han.

Ud over de mange underskrifter skal forslaget også falde inden for de områder, kommissionen har beføjelser til at lovgive om. Det kan eksempelvis være inden for miljø, landbrug, transport eller folkesundhed.

Men initiativet har ikke formået at leve op til intentionerne bag, og ifølge Timmermans har det kun haft en meget begrænset succes.

Siden borgerinddragelsen begyndte i 2011 har kommissionen registreret 47 forsøg på at samle stemmer nok, men kun tre af dem kom over grænsen for en million.

Yderligere har kun to af dem ført til konkret handling fra kommissionens side.

- Men jeg mener, at dette redskab kan give så meget mere til de demokratiske liv i EU, siger Timmermans.

Kommissionens nye tiltag vil gøre det lettere at organisere et initiativ og modtage støtte til det, vurderer førstenæstformanden.

Et af redskaberne skal være en onlineplatform, hvor borgere former deres initiativer. Derudover skal der luges ud i det bureaukratiske arbejde, og de nødvendige formularer skal være lettere at udfylde.

Til sidst skal det være muligt for EU-borgere at give deres besyv med, allerede fra de er 16 år og ikke 18 år, som det er nu, påpeger Timmermans.

Tiltaget er en del af kommissionens plan om at gøre EU mere demokratisk, da unionen ofte kritiseres for at være for langt væk fra borgerne.