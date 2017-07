Flere palæstinensere dræbt under uro i Jerusalem

Tusindvis af muslimer deltog fredag i en aktion i gaderne nær et af Jerusalems helligste steder. De knælede på bedetæpper lagt ud på brostenene i protest mod, at Israel har installeret metaldetektorer i området efter et blodigt angreb i sidste uge.

Efter fredagsbønnen i gaderne kom det til sammenstød mellem stenkastende palæstinensere og israelske sikkerhedsstyrker nær den gamle bydel. Der er også uroligheder i flere brændpunkter på Vestbredden.

En 17-årig palæstinenser meldes dræbt af skud i byen, men der er ingen klare oplysninger om omstændighederne ved dødsfaldet.

En talskvinde for Jerusalem Hospital siger, at palæstinenseren blev skudt af soldater under gadekampe.

De palæstinensiske myndigheder på Vestbredden siger i en erklæring, at mindst tre palæstinensere blev dræbt under sammenstød fredag.

Urolighederne finder sted, efter at Israel i sidste uge traf den usædvanlige beslutning at lukke Tempelbjerget for muslimer og turister sidste fredag.

Det hellige sted var lukket frem til søndag, da tre palæstinensere fredag åbnede ild og dræbte to politibetjente.

De israelske myndigheder genåbnede Tempelbjerget søndag. Men der var som noget nyt opstillet metaldetektorer og overvågningskameraer. Det har medført forstærkede spændinger mellem israelerne og de muslimske myndigheder.

Muslimske ledere havde rådet de troende til ikke at gå op på Tempelbjerget, før Israels sikkerhedsstyrker har fjernet de opstillede metaldetektorer.

Den øverste religiøse leder for muslimerne i Jerusalem, Mohamed Hussein, siger, at han venter en langvarig "viljestyrketest" i et opgør med Israel.

Israel holder også fast og insisterer på, at sikkerhedsforanstaltningerne skal forblive, hvor de er.

Tempelbjerget er en høj i Jerusalem. Det regnes for muslimer som det tredjehelligste sted efter Mekka og Medina. Det omfatter både Al-Aqsa moskéen og Klippemoskéen.

Grædemuren, der er Tempelpladsens vestlige mur, regnes for at være det helligste sted for jøder.

Tempelbjerget er desuden helligt for både katolske og ortodokse kristne.