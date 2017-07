Flere meldes dræbt af skud under symbolsk valg i Venezuela

Oppositionen afvikler søndag en symbolsk folkeafstemning om præsident Nicolas Maduros forslag til en reform af forfatningen. Reformen lægger op til, at et lovgivende råd, der skal skrive landets forfatning om, nedsættes.

To personer meldes dræbt, og fire er såret, under et skyderi på et valgsted i en forstad til Caracas, rapporterer Venezuelas opposition.

Maduro har opfordret folk til at boykotte afstemningen. Han har varslet en afstemning 30. juli.

Der skal venezuelanerne tage stilling til et forslag om at oprette et borgerråd. Rådet skal forestå arbejdet med at skrive forfatningen om, og det får magt til at opløse statsinstitutioner.

Oppositionen er stærkt kritisk over for præsidentens forslag. Kritikken lyder, at Maduro søger en diktatorisk magt.

Den symbolske afstemning skal så ifølge oppositionen vise, hvad venezuelanerne faktisk mener.

Venezuela har længe været plaget af uro.

Mange mennesker har mistet livet i protester mod landets regering og Maduro.

Modstandere beskylder ham for den økonomiske krise i det ellers olierige land. De kræver, at den socialistiske præsident udskriver valg.

Maduro overtog magten i marts 2013. Han afløste Hugo Chávez, som døde af kræft.