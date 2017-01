Flere jordskælv ryster Rom og det centrale Italien

Et af dem havde epicentrum 109 kilometer nordøst for hovedstaden Rom, hvor man også har mærket rystelser.

Styrken på det ene skælv blev målt til 5,7 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Undergrundsbanen i hovedstaden holder stille af sikkerhedshensyn, og det italienske udenrigsministerium og en række skoler er evakueret.

Redningskøretøjer og helikoptere er også sat i gang for at tjekke omfanget af eventuelle skader fra skælvene.

Der har endnu ikke været meldinger om kollapsede bygninger.

Italien har været ramt af flere kraftige jordskælv det seneste år. I august 2016 blev flere hundrede mennesker dræbt, og mange huse blev ødelagt efter voldsomme skælv.

I bjergbyen Amatrice, der blev slemt ramt sidste år, har man også kunnet mærke skælvene onsdag. Skælvene kommer, efter at byen har oplevet voldsomme snefald de seneste døgn.

Ifølge AFP har det sneet i 36 timer i områderne tæt ved Amatrice og en anden bjergby Norcia.

- Jeg ved ikke, hvad vi har gjort for at fortjene det her. Det har jeg spurgt mig selv om siden i går. Vi har fået op til to meter sne og nu endnu et jordskælv. Hvad kan jeg sige? Jeg har ingen ord, siger Amatrices borgmester, Sergio Pirozzi, til AFP.

Som en konsekvens af sidste års voldsomme jordskælv er mange af indbyggerne i Amatrice blevet evakueret til midlertidige boliger uden for området, hvor man ikke risikerer jordskælv.