Flere hundrede hjem er evakueret i Frankrig efter skovbrande

- Branden er meget genstridig og er på vej til byområdet omkring Biguglia, siger Michel Bernier, fra det franske civilforsvar.

Branden har blandt andet opslugt et savværk og taget ti biler.

- Vi venter, at der kommer flere styrker, siger den regionale brandchef, Jean-Jacques Peraldi.

Gerard Gavory fra de lokale myndigheder oplyser, at der er sendt tre brandslukningsfly ind, og de har overfløje området for at sikre, at ingen huse har været ramt.

Også andre steder i Frankrig har skovbrande sendt brandfolk på overarbejde.

I Luberon, der ligger i Vaucluse-regionen, dækker en skovbrand 800 hektar.

Her melder redningsmandskabet, at branden ikke er under kontrol.

Omkring 100 huse i landsbyen Mirabeau og i naboområderne er blevet evakueret, siger lokale myndigheder. Her er op mod 500 brandmænd sat ind.