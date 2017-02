Artiklen: Flere end 100 meldes dræbt under brasiliansk politistrejke

Flere end 100 meldes dræbt under brasiliansk politistrejke

En politistrejke i Brasilien har udløst kaotiske tilstande. Militæret forsøger at få kontrol over situationen.

De kaotiske tilstande i delstaten betyder, at flere hundrede soldater er i gaderne i forsøget på at få kontrol over situationen i byen.

Flere end 100 mennesker meldes dræbt under en politistrejke, der har varet i seks dage i den brasilianske delstat Espirito Santo.

Urolighederne har resulteret i, at skoler og butikker er lukket, mens al offentlig transport er indstillet.

Volden er hovedsageligt brudt ud i delstatens hovedstad, Vitoria, der ligger i kystområdet nord for Rio de Janeiro.

- Vi har endnu ingen klarhed over, hvad motivet bag disse drab er, da vi stadig er i krisetilstand, siger Gustavo Tenorio, talsmand for det brasilianske politiforbund.

- Men en foreløbig vurdering tyder på, at størstedelen af dem, der er blevet dræbt, har tilknytning til narkosmugling eller andre former for kriminalitet, tilføjer han.

Politibetjentene i Espirito Santo er gået i strejke, fordi de kræver mere i løn.

Brasilien oplever generelt en økonomisk krise, og det har fået flere delstater til at stramme budgetterne.

Det betyder, at mange stater kæmper med at forsyne borgere med basale serviceydelser inden for blandt andet sundhedsvæsen, uddannelse og sikkerhed.