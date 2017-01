Fisk og superhelte sikrer rekord for Nordamerikas biografer

Biograferne i Nordamerika solgte billetter for over 11 milliarder dollar i 2016. Disney sidder på tronen.

Det viser en opgørelse fra comscore, som ifølge nyhedsbureauet Reuters fører statistik over billetsalget og de mest populære film i de nordamerikanske biografer.

Den computerskabte eventyrfilm "Find Dory" om den glemsomme fisk Dory var årets største trækplaster med et billetsalg på 486,3 millioner dollar.

Den seneste Star Wars-film, "Rogue One", kommer ind på andenpladsen, selv om den først havde premiere i USA så sent som 16. december.

Biografejerne kan også glæde sig over at have sat "Captain America: Civil War" på plakaten.

Filmen, der har Chris Evans i hovedrollen som superhelten Kaptajn Amerika, opnåede et billetsalg på 408 millioner dollar ifølge comscore.

De tre film i toppen af listen er alle lavet af Disney-koncernen. I alt står underholdningsgiganten bag seks af årets ti mest sælgende film i Nordamerika.

- Glemsomme fisk, superhelte, husdyr og rumrejsende førte an i et år, der var præget af en utroligt varieret udbud af film i alle genrer og af enhver størrelse og omfang fra alle filmselskaberne, siger Paul Dergarabedian, ledende medieanalytiker hos comscore, i en pressemeddelelse.

At Disney-koncernen fremstår som filmbranchens ukronede konge er et resultat af en flere år lang satsning.

De seneste ti år har Disney brugt milliarder af dollar på opkøb.

På globalt plan skønnes selskabet at have solgt billetter for omkring otte milliarder dollar i 2016, fremgik det for nylig i en artikel i The Guardian.

"Zootopia" og "Junglebogen" er andre af årets store succeser fra Disney.

I 2005 havde Disney kun en film på årets liste over de mest sælgende film.

Men så begyndte selskabet at købe op.

I 2006 blev Pixar, der er kendt for animationsfilm som "Toy Story", købt for 7,4 milliarder dollar.

I 2009 blev Marvel-universet, der tæller "X-Men" og "Iron Man", købt for fire milliarder dollar, og i 2012 solgte George Lucas sit hjertebarn, "Star Wars", til Disney.