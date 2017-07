Fire personer er ramt af skud på spillested i Oslo

- En mistænkt er anholdt, og vi er rimelig sikre på, at han er involveret i skyderiet. I øjeblikket har vi ingen andre mistænkte i sagen, siger efterforskningsleder André Kråkenes fra politiet i Oslo til avisen VG.

En journalist fra avisen Aftenposten beretter fra stedet, at den mistænkte blev lagt i håndjern af svært bevæbnet politi, da han forsøgte at komme fra stedet i en taxi. Under aktionen blev han frataget en pistol.

Den amerikanske rapper Kool G Rap har spillet på stedet lørdag aften, men det er uvist, om skuddene er faldet i forbindelse med hans koncert.

VG meddeler, at skuddene menes at være affyret uden for selve spillestedet.

Tilstanden hos de fire, der er blevet ramt af skud, kendes endnu ikke. Alle er mænd.

- Vi ved ikke noget om tilstanden hos dem foreløbigt. Vi ved heller ikke sikkert, hvem gerningsmændene er. Vi har tjekket flere personer, men intet er bekræftet endnu, sagde operationsleder André Kråkenes fra Oslos politidistrikt til NTB, tidligere.

Politiet ved heller ikke, om der er tale om en eller flere gerningsmænd.

- Der er meget arbejde forude. Vi har mange folk på sagen, og vi anser nu området ved gerningsstedet for sikkert, og at gerningsmændene har forladt stedet, siger Kråkenes.

Indsatsleder Hanne Nordve siger til NTB, at politiet har fået beskrivelser af gerningsmænd, som man dog ikke vil fremlægge på nuværende tidspunkt. Hun oplyser også, at der er affyret op mod otte skud i alt.