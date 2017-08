Fire musketerer i terrorcelle sendes i fængsel på livstid

- Jeg håber, at I er glade for jeres løgne. Dumme svin, råbte en af de dømte, da han blev ledt væk fra retten.

Mændene blev anholdt i august sidste år, da den nationale sikkerhedstjeneste MI5 fandt en rørbombe i en bil tilhørende et af medlemmerne.

Ifølge anklagemyndigheden var de dømte ved at planlægge et terrorangreb i stil med det, som den britiske soldat Lee Rigby blev offer for i juni 2013.

To af cellens medlemmer havde opsøgt en Islamisk Stat-støtte, før de besluttede at angribe politi og militær på britisk grund, har anklageren ifølge avisen The Telegraph sagt.

De dømte har nægtet sig skyldige. De har hævdet, at beviser var plantet af en agent. Under mediernes dækning af sagen har der været fokus på efterretningstjenesten metoder.

Naweed Ali, Khobaib Hussain og Mohibur Rahman blev onsdag kendt skyldige, og torsdag er strafudmålingen sket.

De skal afsone mindst 20 år af straffen, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den sidste af de fire tiltalte i sagen, 38-årige Tahir Aziz, blev idømt fængsel på livstid for samme forbrydelse. Han skal afsone mindst 15 år.