Fire mistænkte varetægtsfængsles for børneporno i Sverige

I alt otte mænd er mistænkt for at være en del af et pædofilt netværk i Stockholm i Sverige.

Voldtægten skal have fundet sted for mere end ti år siden.

En af mændene er endvidere mistænkt for voldtægt af et barn og grove tilfælde af seksuel udnyttelse af en mindreårig.

Anklageren i sagen mener, at mændene kan være en del af et pædofilt netværk.

De har blandt andet talt med hinanden gennem en telefontjeneste, hvor de talte om overgreb mod børn.

Ifølge anklageskriftet har mændene været i besiddelse af børnepornografi. Noget af det materiale, der er fundet, betegnes som værende af grov karakter.

- Vi har anledning til at tro, at der findes grovere materiale. Der kan være tale om børn, der er bundne, eller hvor der udøves vold, siger anklager Martina Winslow.

Aftonbladet skriver, at mændene skal have talt om muligheden for at anskaffe sig et lydisoleret sted, hvor de kunne holde børn fanget.

Ifølge avisen talte de angiveligt om et uledsaget flygtningebarn, fordi det ikke ville vække så stor opmærksomhed, hvis vedkommende forsvandt.

I alt er otte mænd mistænkt i sagen. De er i alderen 50-70 år.

Ud over de fire mænd, der blev varetægtsfængslet fredag, er fire andre på fri fod, selv om mistanken mod dem opretholdes.

Tre af de mistænkte mænd er tidligere dømt eller mistænkt for seksuelle overgreb mod børn.