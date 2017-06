Fire lande bryder forbindelse til Qatar efter terroranklage

Beslutningen om at afbryde alle diplomatiske og konsulære forbindelser er nødvendig for at sikre landet mod "terrorisme og ekstremisme", lyder begrundelsen.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Samtidig opfordrer Saudi-Arabien alle venskabslande til at træffe samme beslutning.

Saudi-Arabien har også valgt at lukke sin grænse mod Qatar for "at beskytte landets sikkerhed mod faren fra terrorisme og ekstremisme".

Beslutningen skyldes "grove krænkelser udført af myndighederne i Qatar i løbet af de seneste år", hedder det i en meddelelse fra Saudi-Arabien ifølge AFP.

Kort efter meldingen kom en tilsvarende besked fra Egypten, der også bryder forbindelserne med golfstaten.

Egypten beskylder Qatar for at støtte "terrororganisationer", herunder Det Muslimske Broderskab. Det oplyser det egyptiske nyhedsbureau ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Egypten har valgt at afskære alle diplomatiske forbindelser til Qatar, lyder det i en meddelelse fra det egyptiske udenrigsministerium.

Havne og lufthavne vil i øvrigt være lukket for alle skibe og fly med forbindelse til Qatar.

Enslydende melding kommer fra De Forenede Arabiske Emirater og Bahrain.

Turister og statsborgere fra Qatar har i forbindelse med beslutningen om at lukke ned for landenes relation fået to uger til at forlade Saudi-Arabien, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater, skriver Reuters.

Flyselskabet Etihad meddeler samtidig, at det indstiller alle sine flyvninger til og fra Qatar fra tirsdag morgen.

Et nyhedsbureau i Bahrain oplyser, at beslutningen om at vende den diplomatiske ryg til Qatar skyldes, at Qatar "insisterer på at true sikkerheden og stabiliteten i Bahrain og blande sig i landets anliggender", skriver Reuters.

Fra visse kanter beskyldes Qatar for at støtte oprørsgrupper, der kæmper mod præsident Bashar al-Assad i Syrien.

En række statsborgere i Qatar er allerede underlagt amerikanske sanktioner på grund af deres finansielle støtte til "terroraktiviteter".

I en række artikler fra amerikanske medier er styret i Qatar i de seneste uger blevet beskyldt for at stå bag finansiering af terror.

Qatar har endnu ikke kommenteret udviklingen i konflikten, men har gentagne gange afvist at støtte terrororganisationer.

Qatar, der skal være vært for verdensmesterskaberne i fodbold i 2022, er med i den amerikanskledede koalition, der kæmper mod den militante bevægelse Islamisk Stat.