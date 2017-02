Finske vælgere vil holde sig på afstand af Nato

Næsten 40 procent af finnerne ønsker, at Finland skal forblive alliancefrit. Det viser en ny undersøgelse på et tidspunkt, hvor Nato har udvidet samarbejdet med landet.

Men 26 procent ønsker forøgelse og en udvikling af EU's militære samarbejde. Det viser undersøgelsen fra instituttet Kantar TNS, som har udført den på vegne af det finske reservistforbund blandt mere end 1000 deltagere.

Finland og Nato har i denne måned styrket et samarbejde om at imødegå trusler fra cyberspace. Det betyder, at Natos og Finlands netværk gøres mere modstandsdygtige over for hackerangreb fra for eksempel Rusland.

11 procent af de adspurgte finner ønsker at indgå i en finsk-svensk alliance.

Diskussionen om Nato er i Finland ikke mindst knyttet til mindelser om Vinterkrigen mod Sovjetunionen i 1941, da ingen kom Finland til undsætning.

Finland forholdt sig lige som Sverige neutralt under den kolde krig og er ikke medlem af Nato. Men landet deltog i juli sidste år for første gang ved en middag i forbindelse med et Nato-topmøde.

Både Sverige og Finland indledte et tættere forsvarssamarbejde med den vestlige alliance i 2016.

En Yle-undersøgelse i sidste uge viste, at 25 procent af finnerne er for et Nato-medlemskab. I den undersøgelse fik deltagerne et direkte spørgsmål om et ja eller et nej til Nato, hvilket ikke var tilfældet i målingen fra Kantar TNS.

Her blev deltagerne spurgt, hvordan de mener, at Finland primært skal varetage landets interesser i fremtiden. Deltagerne måtte så vælge ét svar.