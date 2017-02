Finland tillader homoægteskaber efter flere års tovtrækkeri

Modstandere af loven har i flere omgange forsøgt at forhindre, at den træder i kraft, da de mener, at ægteskab kun kan indgås mellem en mand og en kvinde.

Men deres forslag om ikke at indføre loven blev endeligt afvist ved en afstemning i det finske parlament i midten af februar.

Her støttede 120 medlemmer af parlamentet loven, mens 48 var imod den.

- Det var så det. Parlamentet har bekræftet, at ægteskab mellem personer af samme køn er 100 procent sikkert herfra og til evigheden, skrev Ville Niinisto, lederen af Finlands grønne parti, på Twitter efter afstemningen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det har siden 2012 været muligt for finner at få et forslag til afstemning i parlamentet, hvis der er samlet mindst 50.000 underskrifter.

Netop lovliggørelsen af ægteskab mellem to personer af samme køn er blevet til gennem et forslag fra finske borgere.

Loven blev allerede vedtaget i december 2014 med 101 stemmer for og 90 imod. Men dens ikrafttræden har trukket i langdrag som følge af protester fra begge sider.

Finland har indtil nu været det eneste land i Norden, der ikke har anerkendt ægteskab mellem personer af samme køn. Det er til trods for, at homoseksuelle par har haft mulighed for at indgå registreret partnerskab siden 2002.

Med den nye lov får homoseksuelle par i Finland samtidig samme rettigheder som heteroseksuelle til at adoptere børn og dele efternavn.

I 1989 var Danmark det første land i verden til at tillade registreret partnerskab mellem to personer af samme køn. Siden fik homoseksuelle mulighed for at indgå ægteskab i 2012.

I Europa er ægteskab mellem to personer af samme køn tilladt i Danmark, Belgien, Holland, Frankrig, Irland, Island, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien (undtagen Nordirland), Sverige og nu også i Finland.