Både vælgere og allierede er på flugt fra skandaleramte Fillon, der er mistænkt for at lønne sin kone og børn med offentlige midler for falske job.

Fillon til partifæller: Tag jer sammen - der er ingen plan B

- Det er på tide, at alle tager sig sammen og kommer til fornuft, sagde han til topfolkene fra partiet.

Det fastslår Republikanernes partikomité mandag aften efter et krisemøde for partiet, hvor Fillon selv fastslog, at der ikke er en plan B.

Fredag trak det franske midterparti UDI officielt sin støtte til den konservative kandidat. Samme dag sagde både Fillons talsmand og kampagnechef op.

De var de seneste i rækken af nøglepersoner, der har trukket sig fra den pressede præsidentkandidats lejr.

To vicedirektører, kassereren og en international rådgiver har allerede vinket farvel til Fillon.

Det satte gang i rygterne om, at rivalen Alain Juppé i stedet ville være kandidat. Men mandag fastslog den tidligere premierminister, at han ikke bliver kandidat for Republikanerne ved valget.

- Alain Juppés beslutning har bekræftet, at der ikke er en plan B, siger Fillon mandag aften.

Fillon, der engang så ud til at vinde præsidentvalget, har nu så lav vælgeropbakning, at han ifølge målingerne ikke kan klare sig igennem den første valgrunde.

Det tegner i stedet til at blive højreorienterede Marine Le Pen og liberale Emmanuelle Macron, som skal kæmpe om nøglerne til Élyséepalæet.

En måling viser mandag, at Fillon står til at få opbakning fra 19 procent af vælgerne i første valgrunde. Det er en tilbagegang på et procentpoint i løbet af en måned.

Le Pen står til 26,5 procent og Macron til 25,5 procent.

Hvis det bliver Le Pen og Macron, som går videre til anden valgrunde i maj, ser Macron ud til at slå Le Pen med 61 procent af stemmerne mod 39 til Le Pen.