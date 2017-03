Fillon skal forklare sig for dommer og holder pressemøde

En indkaldelse til at afgive forklaring for en dommer varsler ilde for den konservative franske præsidentkandidat, Francois Fillon.

Også hans kone skulle være indkaldt til at afgive forklaring, rapporterer det franske medie Mediapart ifølge Reuters. Det afvises dog af juridiske kilder.

Omtalen i pressen har fået Fillon til at indkalde til pressemøde klokken 12, hvor han ventes at komme med en udtalelse.

Her rapporteres det, at den tidligere konservative kandidat og tidligere premierminister Alain Juppé vil stå ved hans side.

Dommerindkaldelsen betød, at Fillon onsdag morgen aflyste et besøg til en traditionsrig landbrugsmesse uden varsel.

Messen regnes for at være meget vigtig for præsidentkandidaten, hvis han skal sikre sig opbakning.

Vigtige politiske figurer, herunder præsidenten, besøger hvert år messen for at tale til og med landmændene.

Fillons stab har ikke givet en forklaring på aflysningen af besøget.

Besøget skulle være begyndt onsdag morgen, og flere journalister og medlemmer af staben var allerede på stedet for at byde ham velkommen.

Den formelle undersøgelse af Fillon blev indledt fredag. Anklagemyndigheden anmodede om at få indledt en efterforskning af Francois Fillon. Han beskyldes for at have betalt sin hustru af skatteborgenes penge for arbejde, hun ikke har udført.

Fillon vil blandt andet blive efterforsket ud fra en mistanke om, at han har misbrugt offentlige midler, udtalte en repræsentant for anklagemyndigheden.

Den 62-årige politiker har tidligere været favorit til at besejre den yderste højrefløjs kandidat, Marine Le Pen, ved det franske præsidentvalg til foråret.

Men efter beskyldningerne, der først blev fremført af det satiriske ugemagasin Le Canard Enchainé, er han faldet støt i målingerne.

Fillon har været ude i de franske medier og undskylde over for det franske folk, at så mange af skatteydernes penge er endt i hans kones lommer.

Han har dog afvist, at det var ulovligt. Samtidig har han sagt, at hustruen faktisk har udført arbejde.