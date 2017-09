Filippinske politikere skærer kritikeres budget til 122 kroner

Næste år ventes kommissionen at få stillet symbolske 1000 filippinske pesos til rådighed. Det svarer til 122 kroner. Organet har hidtil haft et budget på 749 millioner pesos.

Filippinske politikere har stemt for at skære budgettet til landets kommission for menneskerettigheder til nærmest ingenting.

Årsagen til den finansielle kindhest er angiveligt, at den ofte har ytret sig kritisk om præsident Rodrigo Dutertes blodige krig mod narkobander.

Tusindvis af mennesker er blevet dræbt inden for de seneste 15 måneder som led i narkobekæmpelsen.

Et stort flertal i det ene kammer i Filippinernes parlament stemte tirsdag for nedskæringerne. Senatet, det andet kammer, har endnu ikke stemt om forslaget.

Den filippinske regering havde i første omgang foreslået at give menneskerettighedskommissionen 678 millioner pesos til næste års budget. Kommissionen selv havde bedt om 1,72 milliarder pesos.

Men i parlamentets underhus blev det beløb altså skåret gevaldigt.

Det skyldes ifølge underhusets formand og ven af Duterte, Pantaleon Alvarez, at kommissionen er "uduelig".

- Hvis I vil beskytte kriminelles rettigheder, så skaf pengene fra de kriminelle, siger Alvarez.

Modstandere af Duterte mener, at et så lavt budget vil svare til at lukke et "uafhængigt kontor, som er skabt gennem forfatningen".

Human Rights Watch (HRW) er også stærkt kritisk over for udsigten til det spinkle budget. Phelim Kine, vicedirektør for HRW i Asien, mener, at nedskæringen er en del af "Duterte-regeringens forsøg på at forhindre uafhængige institutioner i at holde øje med regeringens overgreb".

De fleste filippinere støtter krigen mod narkotika, og Duterte er fortsat generelt en populær præsident.