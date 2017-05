Filippinsk præsident i stormvejr efter voldtægtsbemærkning

Talen skulle styrke soldaternes moral, efter at der er indført undtagelsestilstand i store del af øriget, forklarer talsmænd for præsidenten.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, får skarp kritik, efter at han har sagt, at han selv ville tage straffen for soldater, som voldtager kvinder.

Duterte antyder, at soldaterne har tilladelse til at voldtage op til tre kvinder.

- Jeg går i fængsel for dig. Hvis du voldtager tre, så vil jeg sige, at jeg gjorde det, siger præsidenten.

Blandt dem, der har reageret på den filippinske leders udtalelser er Chelsea Clinton.

- Ikke morsomt. Aldrig, skriver datteren til den tidligere præsident Bill Clinton og tidligere udenrigsminister Hillary Clinton på Twitter.

- Duterte er en morderisk bølle uden respekt for menneskerettighederne. Det er vigtigt at få slået det fast, skriver hun videre og understreger, at voldtægt aldrig er en spøg.

- Et kvalmende forsøg på humor, siger Phelim Kine i menneskerettighedsgruppen Human Rights Watchs afdeling i Asien.- Duterte sender et helt galt signal til soldater, som er sat ind for at håndhæve undtagelsestilstanden og standse islamistiske oprørere i den sydlige del af landet.

Under sin valgkamp sidste år påkaldte Duterte sig voldsom kritik med bemærkninger om, at han havde ønsket at voldtage en "smuk" australsk missionær, som blev dræbt under et fængselsoprør i landet.

Næsten 9000 personer er blevet dræbt, siden Duterte blev indsat som præsident sidste sommer og indledte en voldsom kampagne mod narkotikakriminalitet.

Meddelelsen om undtagelsestilstand i den sydlige del af landet kom efter at sikkerhedsstyrker kæmpede mod adskillige IS-støtter i byen Marawi i Mindanao-regionen tidligere på ugen.

Sammenstødene opstod, da sikkerhedsstyrker ransagede et hus, hvor de mente, at Isnilon Hapilon skjulte sig. Han er leder af den berygtede gruppe Abu Sayyaf og Islamisk stat i Filippinerne.

Abu Sayyaf har siden begyndelsen af 1990'erne bortført hundredvis af filippinere og udlændinge for at kræve løsepenge. USA betragter gruppen som en terrororganisation.