Filippinsk præsident er på vej med dødsstraf for narko

En lovforslag om dødsstraf er blevet stemt igennem i anden behandling af forslaget onsdag aften. Det samme er en lov om muligheden for at kunne straffe børn ned til ni år.

Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, er et stort skridt tættere på at kunne genindføre dødsstraf for narkorelaterede forbrydelser, skriver AFP.

Dermed er vejen ved at være banet for, at forslagene kan vedtages.

Forslaget er del af Dutertes blodige krig mod narkokriminalitet i Filippinerne. Den har allerede kostet mere end 6500 menneskeliv.

Den drabelige fremfærd mod narkokriminaliteten har mødt voldsom international kritik.

Senest er der kommet rapporter om umenneskelig behandling af de filippinske fanger i et fængsel i provinsen Cebu, der sidder fængslet for besiddelse af stoffer.

Det filippinske narkopoliti har tirsdag frigivet billeder af fanger fra fængslet, der sidder nøgne i rækker i en fængselsgård i de tidlige morgentimer. Imens gennemsøges deres celler for stoffer.

Billeder af fangerne er blevet delt på diverse medier. Det har tiltrukket sig menneskerettighedsgruppers opmærksomhed.

Blandt andet siger Amnesty International, at billederne viser en "ond, umenneskelig og nedværdigende behandling af fangerne".

Onsdag bringer avisen The Guardian også en rapport fra menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch.

De beskylder det filippinske politi for at forfalske beviser for at retfærdiggøre uretmæssige drab i regeringens kamp mod narko.

Ifølge Human Rights Watch er det præsidenten, der er ultimativt ansvarlig for drabene. Han og andre officielle personers kampagne mod narko nærmer sig brud på menneskerettighederne, lyder det.

Menneskerettighedsgruppen foreslår derfor, at FN iværksætter en uafhængig efterforskning, der kan afgøre, hvem der er ansvarlig og sørge for, at drabene får retslige følger.