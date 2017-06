Filippinsk militær dræber ti af sine egne i luftangreb

Det filippinske militær har lanceret et angreb mod byen for at trænge militante islamister ud.

- En gruppe af vores soldater blev ramt af vores egne luftangreb. Ti blev dræbt og otte såret, skriver forsvarsminister Delfin Lorenzana i en besked til pressen ifølge Reuters.

Nyhedsbureauet AFP skriver imidlertid, at der kun er tale om syv sårede.

- Det er trist, men det er sådan noget, der nogle gange sker i krigens tåge. Koordineringen var ikke udført ordentligt, så vi ramte vores egne, tilføjer han.

Forsvarsministeren oplyser ved samme lejlighed, at angrebet fandt sted onsdag.

Det filippinske militær har med både soldater på jorden og luftangreb forsøgt at tvinge oprørere med forbindelse til Islamisk Stat ud af Marawi.

Oprørerne gemmer sig i boligkvarterer og holder adskillige civile som gidsler.

Også i de områder, hvor militæret har kontrollen, er omkring 2000 civile fanget i konflikten.

En talsmand fra militæret har flere gange understreget, at angrebene bliver udført med kirurgisk præcision, således at der ikke er fare for de civile.

Islamisterne har nu i otte dage haft kontrollen over flere dele af byen.

Konflikten brød for alvor ud, da regeringsstyrker stormede et hus for at anholde Isnilon Hapilon, der menes at være Islamisk Stats leder i Filippinerne.

Han optræder på USA's liste over de mest eftersøgte terrorister.

Regeringsstyrkerne blev mødt af adskillige mænd, der beskyttede Hapilon, og derefter brød uroen ud i byen.

Efter onsdagens fejlslagne angreb siger forsvarsminister Delfin Lorenzana ifølge Reuters, at militæret muligvis vil indstille luftangrebene i byen.