Præsident Rodrigo Duterte siger i erklæring, at han har dyb agtelse for USA's præsident.

Artiklen: Filippinerne undskylder for at kalde Obama en horeunge

Filippinerne undskylder for at kalde Obama en horeunge

Filippinerne forsøger tirsdag at trække i land, efter at landets præsident, Rodrigo Duterte, uden omsvøb har kaldt præsident Barack Obama en "horeunge".

Obama er på rundrejse i Fjernøsten, og udtagelsen fik USA til fluks at aflyse et møde mellem Obama og Duterte under et asiatisk topmøde i Laos tirsdag.

Duterte har tidligere været rasende over kritik fra omverdenen af hans kontante måde at bekæmpe narkohandlere på. Siden han blev indsat som præsident for to måneder siden, er 2400 mennesker blevet dræbt i hans "krig mod narko".

Mandag sagde han i en tale, at det ville være ubehøvlet, hvis Obama ville stille spørgsmål til menneskerettighederne i Filippinerne. Han afslutter sin tirade, som foregik på engelsk, ved at slå over i filippinsk og bruge udtrykket "putang ina" om Obama.

Det betyder kort og godt horeunge.

Men det bekymrer Filippinerne, at Obama aflyser et møde med Duterte. Der er derfor udsendt to erklæringer, som undskylder for, hvad der er sagt.

- Præsident Duterte forklarede, at presseoplysninger om, at præsident Obama ville belære ham om drab uden dom, var skyld i hans stærke kommentarer, hedder det i den ene af erklæringerne.

- Han fortryder, at hans bemærkninger til pressen har skabt så meget kontrovers. Han udtrykker sin dybe agtelse og samhørighed med præsident Obama og det varige partnerskab mellem vore lande, lyder det.

Filippinerne var i et halv århundrede et amerikansk protektorat frem til landets uafhængighed i 1946.

USA er Filippinernes nærmeste allierede og militære beskytter. Derfor har det overrasket mange, at den filippinske præsident er faret så hårdt frem mod Obama.

Landet er trængt af det stadig mere selvbevidste Kina, der har sat sig på øer i Det Sydkinesiske Hav, som Filippinerne gør krav på. Tidligere på sommeren faldt der en dom ved en international domstol, som frakendte Kina retten til øerne.