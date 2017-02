Filippinere demonstrerer imod Dutertes blodige narkokrig

Flere end 1000 er gået på gaderne i Filippinernes hovedstad for at vise deres utilfredshed med præsident Rodrigo Dutertes brutale krig mod narkokriminalitet.

Hun er blandt de største kritikere af præsident Dutertes narkokrig, som siden juli sidste år har kostet over 6500 mistænkte narkokriminelle livet.

De utilfredse filippinerne var forsamlet foran politiets hovedkvarter, hvor de Lima sidder bag tremmer.

De advarer imod, at Dutertes narkokrig kan udvikle sig til en gentagelse af den afdøde diktator Ferdinand Marcos' regime. Diktatoren blev væltet i en fredelig revolution for 31 år siden.

- Vi tager det her seriøst. Og vi advarer folket imod truslen fra stigende fascisme.

Det siger Bonifacio Ilagan, som leder en af demonstrationerne uden for politistationen.

71-årige Duterte regner Marcos for én af Filippinernes stærkeste ledere. Sidste år tillod han den tidligere diktators familie at begrave hans jordiske rester på Heltenes Kirkegård i Manila.

Det mødte dengang store protester. Og lørdag var ingen undtagelse. Her demonstrerede omkring 150 Marcos-modstandere i kor: Grav ham op.

Den fængslede de Lima er anklaget for at have stået bag en smuglerring, mens hun var justitsminister under den tidligere filippinske regering.

Hun nægter sig skyldig. Leila de Lima hævder, at anklagerne er fabrikerede for at lukke munden på hende.

57-årige de Lima var menneskerettighedssagfører, før hun blev politiker.

Sidste år tog hun i senatet initiativ til en undersøgelse af de påståede systematiske drab på mistænkte i Dutertes kamp mod narko i landet.

Og så sent som tirsdag kaldte hun Duterte for en "sociopatisk seriemorder". Her opfordrede hun regeringen til at erklære præsidenten uegnet, fordi han havde et "kriminelt sind".