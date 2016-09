Fiat tilbagekalder 1,9 millioner biler med defekte airbags

Bilfabrikanten Fiat Chrysler siger torsdag, at den tilbagekalder 1,9 millioner biler verden over på grund af en defekt i bilens airbagsystem.

I Fiat Chryslers tilfælde skyldes tilbagekaldelsen nogle episoder, hvor airbaggen slet ikke er blevet udløst.

Alene i USA bliver 1,4 millioner biler kaldt tilbage.

Bilerne er solgt mellem 2010 og 2014, og der tale om typerne Chrysler Sebring, Chrysler 200, Dodge Caliber, Dodge Avenger, Jeep Patriot og Jeep Compass.

- Bilindustrien er følsom lige nu over for sikkerhed i køretøjerne, siger Scott Upham fra rådgivningsfirmaet Valient Market Research til Reuters.

I sidste uge oplyste bilfabrikanten General Motors, at den tilbagekalder tæt på 4,5 millioner biler.

Det skyldtes en defekt i bilernes software, der kan forhindre airbaggen i at blive udløst.

Problemet minder om problemet med Fiat Chryslers airbags, men de to problemer er ikke identiske, skriver Reuters.

Den amerikanske trafiksikkerhedstjeneste (NHTSA) har haft travlt i år som følge af en række problemer med airbagsystemer.

I februar oplyste firmaet Continental, at det havde leveret defekte airbags i op til fem millioner biler i en periode på fem år.

I august oplyste NHTSA, at det undersøgte flere end otte millioner airbags, som er fremstillet af firmaet ARC Automotive. Det skete, efter at en chauffør blev dræbt i Canada, fordi hans airbag bristede under et uheld.

I maj måtte NHTSA igen på banen. Her sagde tjenesten, at op mod 40 millioner airbagpumper ville blive kaldt tilbage. Her var det firmaet Takata Corp, der stod bag de defekte pumper.

På verdensplan er flere end 100 millioner airbagpumper blevet erklæret defekte.