Fem gange så mange briter bliver tyskere

Efter Storbritannien sidste juni valgte at stemme sig ud af EU, er antallet af briter, som har søgt og fået tysk statsborgerskab, steget voldsomt. Det viser nye tal fra det tyske statistikbureau ifølge nyhedstjenesten Bloomberg.

I 2015 lå antallet på omkring 600, men det er nært femdoblet til 2865 i 2016.

- Specielt indbyggere fra Storbritannien var markant mere tilbøjelige til at søge om statsborgerskab. En forbindelse til brexit er nærliggende. Det er det højeste tal nogensinde registreret for britiske borgere, skriver Destatis, Statistiches Bundesamt.

I Danmark spejler tallene også udviklingen, omend i en noget mindre målestok. Ifølge Danmarks Statistik blev 85 briter danske statsborgere sidste år mod 25 i 2015.

I juni sidste år stemte Storbritanniens befolkning for et farvel til EU. Efterfølgende har landet været præget af politisk uro, der endte i et valg.

Det blev afgjort tidligere i juni, hvor De Konservative - der er tilhængere af en hård linje i forhandlingerne med EU - gik markant tilbage. Dermed er der ikke et stærkt mandat til de kommende forhandlinger.

De skal gå i gang snart, da de skal være afsluttede i 2019.

Resultatet af forhandlingerne vil være afgørende for, om EU-borgere kan arbejde i Storbritannien og omvendt. Samtidig vil adgang til EU's indre marked være afgørende for det britiske erhvervsliv.

Den britiske afstemning sendte fra valgnatten i 2016 det britiske pund markant ned. Svækkelsen har fået inflationen til at stige markant, da varer købt i udlandet er blevet dyrere.

Onsdag viste nye tal, at inflationen har ramt 2,9 procent. Det gør det sværere at være brite.

- Høj inflation er dårligt nyt for de britiske forbrugere. Måned for måned oplever forbrugerne, at pengene rækker kortere.

- På trods af pæn fremgang på det britiske arbejdsmarked er lønstigningerne meget moderate og matcher ikke inflationen. Briterne oplever derfor en reallønstilbagegang, skriver makroanalytiker hos Sydbank Kim Blindbæk i en kommentar.

Samlet fik 110.383 personer tysk statsborgerskab i 2016. De lande, der leverede flest nye tyske statsborgere, var Tyrkiet, Polen, Ukraine, Kosovo og Rumænien.