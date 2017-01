Fem dræbt under musikfestival i Mexico

Fire udlændinge er blandt de dræbte i skyderi under en festival for elektronisk musik i Mexico.

To canadiere, en italiener og en colombianer er blandt fem dræbte, som blev ramt af skud under en festival i feriebyen Playa del Carmen i Mexico.

Det oplyser anklagemyndigheden i delstaten Quintana Roo, hvor skyderiet fandt sted.

Fire mistænkte er anholdt i forbindelse med skyderiet, oplyser myndighederne i delstaten.

Omkring 15 mennesker blev såret af skyderiet eller i den tumult, der efterfølgende opstod, oplyser borgmester Cristina Torres i Solidaridad-regionen, hvor Playa del Carmen ligger.

Hun tilføjer, at skyderiet tilsyneladende skete inde i natklubben Blue Parrot, hvor der blev holdt et arrangement i forbindelse med musikfestivalen BPM.

Et øjenvidne fortæller til nyhedsbureauet AFP, at sikkerhedsvagterne i første omgang ikke troede, at de høje lyde var pistolskud, men blev ved med at berolige gæsterne med, at det var fyrværkeri.

- Folk blev ved med at løbe og sagde, at de havde set en pistol. Vi gemte os, til de åbnede en bagdør, og så løb vi udenfor, fortæller øjenvidnet, Valerie Lee, der er redaktør for musikmagasinet Mixmag.

Playa del Carmen ligger omkring 68 kilometer syd for Cancún. Mange europæere og amerikanere besøger stedet, som er fri for de problemer med narkorelateret vold, der præger andre dele af Mexico.

Det er tiende gang, at BPM Festival bliver holdt i Mexico. Festivalen strækker sig over ti dage. Mandag var sidste dag.