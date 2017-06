Farc: Colombias regering bryder fredsaftale systematisk

Gruppen truer nu med at udskyde planerne om at lade sig demobilisere.

Den marxistiske oprørsgruppe Farc kritiserer søndag den colombianske regering for "gentagne gange" at have krænket betingelserne i den fredsaftale, der blev indgået mellem parterne i november.

- Efter regeringens gentagne brud på fredsaftalen vil Farc nu kræve international overvågning, skriver gruppens leder, Rodrigo Londoño, der også kendes under navnet Timochenko, på Twitter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Colombias kongres godkendte i december en revideret fredsaftale mellem regeringen og Farc.

Ifølge aftalen skulle Farcs omkring 7000 medlemmer i løbet af det følgende halve år lægge deres våben. Samtidig skulle oprørsgruppen omdannes til et politisk parti.

Den reviderede fredsaftale blev underskrevet af præsident Juan Manuel Santos og oprørsleder Rodrigo Londoño i november.

Santos havde ønsket at få aftalen igennem så hurtigt som muligt i bestræbelserne på at opretholde en skrøbelig våbenhvile i Colombia. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Præsidenten modtog i oktober Nobels fredspris for sit arbejde med at skabe fred i landet.

Over en periode på fire år havde den colombianske regering og Farc forsøgt at finde en fredelig løsning på konflikten. Den har varet over et halvt århundrede og kostet over 200.000 mennesker livet.