Farage: Juncker styrer mod endnu mere udemokratisk EU

Sådan lyder det fra kongen af det britiske EU-nej, Nigel Farage, efter at EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker onsdag gav sin årlige tale om unionens tilstand i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

Her nævnte Juncker hverken "Storbritannien" eller "brexit" direkte. Til gengæld talte han blandt andet for at give flere magtbeføjelser til topposterne i EU og udvide både eurosamarbejdet og Schengen-samarbejdet med flere lande.

- Brexit er sket, og nu er det bare fuld fart fremad med nye planer, siger Nigel Farage og tilføjer henvendt til Juncker:

- Der skal være en magtfuld præsident for hele EU. Der skal være en finansminister med nye beføjelser til - som du selv siger - at gribe ind i medlemslandene, når han eller hun mener, det er nødvendigt.

Også planerne om en "stærkere EU-hær i et militariseret EU med en stærkere og mere aggressiv udenrigspolitik", får hård kritik fra Farage:

- Du taler for mere EU i alle sammenhænge, og det hele skal gennemføres uden samtykke fra befolkningerne. Det eneste jeg kan sige er: Gud ske tak og lov for, at vi forlader EU, siger Nigel Farage, som er trådt tilbage som leder af Ukip.

Farage, der er medlem af Europa-Parlamentet, mener, at talen er et bevis på, at EU-toppen "intet har lært af brexit".

- Hvis I havde givet David Cameron indrømmelser, særligt på immigration ville brexit aldrig nogensinde være sket.

- Alligevel er den lektie i tager med, at I vil centralisere endnu mere og gå i retning af en meget bekymrende udemokratisk union. I bedrager jer selv, hvis I tror, at det i kalder den populistiske bevægelse er slut.

- Hvis disse forslag bliver til virkelighed, så tror jeg tværtimod, at den populistiske bevægelse kun er i sin begyndelse, siger Nigel Farage, der trækker paralleller mellem udviklingen i EU og det tidligere Sovjetunionen:

- Den måde i behandler Polen og Ungarn på allerede nu må give dem mindelser om, hvordan det var et leve under det sovjetiske, kommunistiske styre. I forsøger at fortælle dem, hvordan de skal styre deres egne lande, siger Nigel Farage.

EU-Kommissionen tog tirsdag det andet formelle skridt på vejen mod en retssag mod Polen i striden om landets omstridte juridiske reformer.

Ungarn er også på vej ud i et juridisk slagsmål med EU, efter at landet har sagt nej til de tvungne flygtningekvoter, som EU-Domstolen netop har godkendt.