Far og søn er blandt de anholdte i terrorsag fra Sydney

Den australske justitsminister, Michael Keenan, kalder det for et "sofistikeret angreb", der blev forhindret, da politiet i Sydney i en stor politiaktion lørdag aften slog til mod fire adresser i millionbyen.

To af de anholdte efter lørdagens antiterroraktioner i Sydney er far og søn.

- Det er foruroligende, at vi har personer i vores samfund, der er villige til at begå skade mod andre ved at begå sådanne angreb, siger han til det australske tv-program Sunrise.

- Det er 13. gang, at vi har forhindret et betydeligt terrorangreb de sidste tre år. Og det viser, hvor godt vores politiarbejde virker, i hvad der har vist sig at være svære tider, siger Michael Keenan.

Fire personer blev anholdt, da politiet lørdag aften under flere aktioner satte ind over for det, som politiet betegner som et forestående angreb mod et passagerfly.

Sikkerheden i de australske lufthavne er blevet skærpet. Det betyder, at flypassagerer er blevet bedt om at møde op i bedre tid. Samtidig opfordrer myndighederne til, at man medbringer mindre bagage end sædvanligt.

- Det er sikkert at rejse om bord på australske fly, understreger justitsministeren.