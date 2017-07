Familie vil ikke holde nobelfredsprismodtager kunstigt i live

Et hospital i Beijing, hvor den fængslede nobelfredsprismodtager Liu Xiaobo, er indlagt, oplyser ifølge AFP, at hans tilstand er meget kritisk.

Den tyske ambassade i Beijing rettede tirsdag kritik mod Kina, efter at videoer af den kinesiske menneskerettighedsaktivist er lagt ud på internettet, rapporterer BBC.

Videoerne viser angiveligt en tysk og en amerikansk læges besøg hos den syge Liu Xiaobo. Kritikken går blandt andet på, at de er blevet spredt mod ambassadens udtalte ønske.

Den 61-årige aktivist og forfatter er idømt 11 års fængsel for at opildne til undergravning af statsmagten. Han har siden slutningen af juni været indlagt på et hospital i byen Shenyang i det nordøstlige Kina.

Ifølge flere kilder er han døende på grund af fremtræden kræft i leveren.

I sidste uge fik to læger fra Tyskland og USA lov til at tilse Liu Xiaobo.

Kina står over for internationalt pres for at lade Liu Xiaobo rejse ud af landet for at modtage behandling.