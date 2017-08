Familie på seks meldes omkommet i Houston

Tv-stationen Khou-TV citerer tre unavngivne pårørende til familien for oplysningerne.

En amerikansk tv-station rapporterer ifølge nyhedsbureauet AP, at seks medlemmer af en familie er druknet i Houston, efter at deres bil blev skyllet væk under oversvømmelserne i storbyen.

Houstons politichef, Art Acevedo, siger til AP, at han ikke har nogle informationer om den omtalte familie. Han siger, at han er stærkt bekymret over spørgsmålet om, "hvor mange lig vi vil finde efter de ødelæggende oversvømmelser".

Ifølge tv-rapporten omkom fire børn - den yngste en seksårig pige - sammen med deres bedsteforældre. Deres bil skred ud fra en bro over en flod.

Bilens chauffør var grandonkel til børnene. Han overlevede angiveligt, da han fik fat i et stykke træ, inden bilen sank. Han siger, at børnene forgæves forsøgte at komme ud af den synkende bils bagdøre.

Myndighederne i Houston siger, at de forbereder en evakuering af landets travleste skadestue på grund af oversvømmelserne. Hospitalets lagre af medicin og mad er i fare for at blive ødelagt.

En talsmand for Houstons krisecenter siger, at alle 350 patienter på Ben Taub Hospitalet vil blive evakueret - "forhåbentlig inden for det næste døgn".

Omkring 5500 mennesker i Houston er blevet indkvarteret i nødcentre på grund af uvejret. Det har skabt kaos og voldsomme oversvømmelser siden lørdag.

2000 mennesker er blevet reddet fra vandmasserne, men mange venter stadig på hjælp. Flere af dem har søgt op på hustage i håb om at blive samlet op af redningsfolk.