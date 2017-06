Familie fejrer datters hjemkomst tre år efter IS-bortførsel

Den kristne familie blev i 2014 tvunget til at flygte fra Qaraqosh, der ligger mellem Erbil og Mosul, da den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat (IS) erobrede området.

- Det er et mirakel, at jeg ser min datter igen, siger 46-årige Aida, pigens mor.

Hun fortæller, at hun var i chok. Hun kunne ikke genkende sin egen datter, da pigen har ændret sig meget over de tre år.

Familien var med en bus på flugt i august 2014, da den lille pige blev bortført af jihadister.

Knap et halvt år senere hørte Aida via bekendte, at datteren var i live og boede hos en familie på 12 i en vestlig forstad til Mosul.

Mosul var Islamisk Stats højborg i Irak.

I foråret 2017 har irakiske styrker med solid støtte generobret den østlige del af Mosul. Der har været hårde kampe i den vestlige del af byen siden februar.

I de tre år, datteren var væk, fik moren aldrig en chance for at tale med sin pige.

Familien, som pigen boede hos, flygtede fra Mosul for nylig. Torsdag aften i denne uge blev Christinas ældste bror ringet op: Han kunne komme og hente sin lillesøster.

Aida fortæller, at familien i Mosul havde adopteret pigen, efter at familiemedlemmer havde fundet hende grædende foran en moské for mere end to år siden.

Flere end 120.000 kristne er flygtet i det nordlige Irak under jihadisternes fremmarch i regionen de seneste år.