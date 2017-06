Falske magasinforsider pryder væggene i Trumps golfklubber

Men det amerikanske medie Washington Post har kunnet afsløre, at forsiden, som er udstillet i glas og ramme i fem golfklubber, ikke er ægte.

Ved nærmere eftersyn ser man, at den røde linje, som rammer forsiden ind, er for tynd, og at der mangler et hvidt omrids. Heller ikke brugen af store bogstaver og udråbstegn ligner en ægte Time-forside.

Billedet af Donald Trump, som er dateret til 1. marts 2009, er aldrig blevet bragt i magasinet, siger Times talskvinde.

Den ægte martsudgave havde skuespilleren Kate Winslet på forsiden.

- Jeg kan bekræfte, at det ikke er en ægte Time-forside, skriver Kerri Chyka i et skrifteligt svar til Washington Post.

Time har bedt Trumps administration om at sørge for, at forsiderne ikke længere er udstillet.

Sarah Huckabee Sanders, som er talskvinde for præsidenten, siger, at hun ikke vil kommentere på udsmykningen i Trumps golfklubber.