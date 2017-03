Falsk bombealarm mod Thai Airways-fly i Stockholm

Politiet betragter episoden som sabotage af flytrafikken og grov trussel.

Ingen er anholdt i sagen, siger Eva Nilsson, der er pressemedarbejder ved politiet i Stockholm.

Flyet med omkring 300 passagerer om bord skulle være lettet mod feriestedet Phuket i Thailand klokken 20.45 torsdag.

Men en bombetrussel betød, at flyet måtte blive holdende i lufthavnen. Nu ventes det i stedet at lette fredag aften klokken 19.30 med knap et døgns forsinkelse.

Politiet i Stockholm oplyser, at truslen blev fremsat telefonisk.

- Truslen kom på telefon, men ikke til os. Det er alt, jeg kan sige. Truslen kunne ikke affejes som useriøs, sagde Sven-Erik Ohlsson fra politiet i den svenske hovedstad natten til fredag.

Han tilføjer, at det var den specifikke flyafgang, der var truet, ikke lufthavnen.

Flyet havde forladt gaten, men på vej mod startbanen stoppede det.

- Det stod der i omkring to timer. Cirka hver halve time hørte vi, at der var et teknisk problem, og at flyet ville tage afsted snart, fortalte Ulrika Sten, der sammen med sin familie var på vej til den thailandske turistdestination.