Fakta: Tre angreb mod canadiske moskéer

Mindst seks personer er dræbt under et skyderi i en moské under aftenbønnen søndag i den canadiske by Québec. Otte personer er såret.

Motivet bag ugerningen er endnu ukendt.

Modviljen mod muslimer er de seneste år vokset i Canada.

I 2015 var et forbud mod niqab - der dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene - et stort tema i valgkampen, især i Quebec. Et stort flertal var for et forbud i det offentlige rum.