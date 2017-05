Fagforening advarer og kalder til demo efter Macrons sejr

En fagforening, CGT, kalder til demonstration mandag. Her vil man markere en utilfredshed over den 39-årige valgvinders økonomiske politik.

Frankrigs største fagforening advarer Emmanuel Macron, og siger at han skal lytte til alle franskmænd, efter at den 39-årige politiker søndag vandt det franske præsidentvalg.

Han har blandt andet sagt, at han vil skære betydeligt i den offentlige sektor.

CFDT, som er Frankrigs største fagforening, lægger vægt på, at den kommende præsident ikke må glemme den store opbakning til Marine Le Pen, som ser ud til at få lidt over en tredjedel af stemmerne.

Dermed får hun dobbelt så mange stemmer som ved valget i 2012.

Macron skal lytte til alle de bekymringer, der kom til udtryk ved valget, lyder det i en opfordring fra CFDT.

- Følelser af at blive berøvet sine rettigheder, uretfærdighed og opgivelse præger et stort antal af vore borgere. Vi må ikke vende det døve øre til denne fortvivlelse, skriver fagforeningen.

Emmanuel Macron står til at få over 65 procent af stemmerne.

I sin første tale efter valget har den 39-årige sejrherre sagt, at han vil gøre alt for at samle et splittet Frankrig.