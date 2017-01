Argumentet for at indføre et omfattende indrejseforbud mod statsborgere fra syv lande var ifølge Donald Trump at beskytte USA og dets borgere mod terrorisme. På billedet her er præsidenten flankeret af ministeren for indenlandsk sikkerhed, John Kelly. Arkivfoto.

Færre end hver tredje føler sig beskyttet af Trump-ordre

Forbuddet, der gælder statsborgere fra syv lande med hovedsageligt muslimske befolkninger, blev ifølge Trump indført for at beskytte befolkningen mod terrorisme.

Men færre end hver tredje svarer altså i undersøgelsen, at de ikke føler sig "mere sikre" med indrejseforbuddet.

Målingen viser også, at omtrent halvdelen af befolkningen støtter indrejseforbuddet, der også gælder samtlige flygtninge i 120 dage.

Indrejseforbuddet er blevet kritiseret for at være målrettet muslimer. Donald Trump har dog vedholdende afvist kritikken og understreger, at "ekstreme sikkerhedsforanstaltninger" er nødvendige for at beskytte befolkningen.

- Dette handler ikke om religion. Dette handler om terrorisme og at beskytte vores land, sagde Donald Trump, da forbuddet blev implementeret.

I Reuters/Ipsos' måling svarer 31 procent, at forbuddet får dem til at føle sig "mere sikre". 26 procent svarer, at forbuddet får dem til at føle sig "mindre sikre".

En tredjedel svarer, at forbuddet ikke har gjort nogen forskel.

Trumps dekret forbyder statsborgere fra Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan og Yemen i at rejse ind i USA.

Samtidig er der indført et indrejseforbud mod syriske flygtninge på ubestemt tid.

Flere republikanere har kritiseret forbuddet. Blandt andet fordi de mener, at forbuddet kan anspore til flere angreb mod USA.

- Dekretet sender et signal om, at USA vil have, at muslimer kommer til landet, lød det i en fælles meddelelse fra John McCain og Lindsay Graham, der er republikanske senatorer i henholdsvis Arizona og South Carolina.