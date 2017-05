Facebook vil lade brugerne livestreame selvskadende opførsel

Det fremgår Facebooks hemmelige regler og retningslinjer, der bestemmer, hvad de omkring to milliarder brugere må dele på det sociale medie.

Facebook vil lade brugere livestreame forsøg på at skade dem selv, fordi virksomheden "ikke ønsker at censurere eller straffe nødlidende mennesker, der forsøger selvmord".

Det skriver The Guardian, der har offentliggjort de lækkede dokumenter.

Billeder og videoer vil dog blive fjernet, når det ikke længere er muligt at hjælpe personen - medmindre indholdet har en særlig nyhedsværdi.

Regelsættet er blevet formuleret med hjælp fra eksperter og beskriver, hvordan selskabet håndterer det mest følsomme indhold på tjenesten.

Ifølge The Guardian er bekymringerne blandt Facebooks medarbejdere vokset de seneste seks måneder på grund af brugernes ændrede adfærd på tjenesten.

For nylig har Facebook skærpet overvågningen af alt indhold, der relaterer til dramaserien "Døde piger lyver ikke" - en Netflix-produktion om en piges selvmord på et amerikansk gymnasium.

Overvågningen skyldtes frygten for, at mange unge ville forsøge at kopiere selvmordet og dele det på Facebook.

I den forbindelse har Facebook modtaget 4531 rapporter om billeder og videoer med personer, der gør skade på sig selv, på blot to uger.

Dokumenterne viser, at Facebook vil forsøge at rette henvendelse til relevante myndigheder, hvis indhold tyder på, at en bruger planlægger et selvmordsforsøg.

En nylig ændring i retningslinjerne beskriver, hvorfor Facebook ikke per automatik blokerer livestreaming af brugere, der gør skade på sig selv.

- Vi ser nu mere videomateriale - inklusive af selvmord - delt på Facebook. Vi vil ikke censurere eller straffe personer i nød, der forsøger selvmord. Eksperter har forklaret os, at det er bedst for disse menneskers sikkerhed, at lade dem livestreame, så længe de interagerer med seerne.

Facebooks moderatorer er derfor blevet bedt om først at fjerne indholdet, når der ikke længere er mulighed for at hjælpe den pågældende bruger.