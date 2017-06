Facebook runder to milliarder brugere på verdensplan

- Det er en ære at være på denne rejse med dig, slutter han sin opdatering.

I slutningen af marts i år var der 1,94 milliarder brugere, som loggede på Facebook hver måned. Det er en stigning på 17 procent sammenlignet med året før.

Det er især i udviklingslandene, at Facebook henter nye brugere.

Med to milliarder brugere skal der en del arbejde til for at tjekke brugernes opslag igennem for at opdage hadefuldt indhold.

Det sociale medie oplyser ifølge AP, at der er blevet slettet 66.000 opslag om ugen i de sidste to måneder.

I et blogindlæg lyder det fra Facebook, at det kan føles som censur. Men at det er et forsøg på at forbedre indsatsen mod hadske kommentarer.

Facebook definerer hadsk tale som angreb rettet mod mennesker, der blandet andet er baseret på deres race, seksualitet og lignende.

Ud over vigtigheden af at de to milliarder brugere rapporterer til Facebook, når de falder over et hadefuldt indlæg på Facebook, så har virksomheden ansat personer, som gennemgår opslagene og beslutter, om de skal slettes.

Facebook har planer om at ansætte yderligere 3000 mennesker det næste år, som skal gennemgå opslag. Der er allerede ansat 4500 mennesker til at foretage netop det arbejde.