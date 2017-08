Facebook lancerer ny app i stilhed for at komme ind i Kina

Applikationen kom på markedet allerede i løbet af foråret, men det er først nu, at offentligheden får kendskab til, at verdens største sociale medie står bag.

Facebook har uden større bevågenhed lanceret en ny foto-app i Kina i et nyt forsøg på at komme ind på det store marked.

Det kinesiske kommunistparti kontrollerer internettrafikken i landet, og partiet har lukket ned for tusindvis af hjemmesider heriblandt Facebook.

Den nye app, der hedder "Farverige Balloner", blev lanceret i Kina tidligere i år uden på nogen måde at indeholde Facebooks navn.

Facebook bekræfter lørdag, at det er dem, der står bag applikationen.

Oplysningerne om det nye sociale medie kom først frem fredag, da New York Times beskrev, hvordan Facebook havde lanceret den via et lokalt firma ved navn Youge Internet Technology.

I sidste måned kunne brugere af Facebooks populære Whats App, der normalt opererer frit i Kina, ikke længere sender billeder til hinanden.

Kinesiske myndigheder har længere blokeret for Facebook, Twitter og YouTube i landet og argumenteret for, at udenlandske, sociale medier, opererer uden for landets kontrol og kan være til fare for den nationale sikkerhed.