FN's nye chef øjner håb for Cypern ved forhandlinger

- Jeg har en stærk tro på, at Cypern kan være symbolet på håb i begyndelsen af 2017, lyder det fra Guterres. Han åbnede torsdag de forhandlinger, der betegnes som sidste chance for at løse striden.

Den nye FN-chef siger på et pressemøde, at forhandlingerne foreløbig har vist opmuntrende resultater. Men der er ingen nemme løsninger på striden.

Stående ved siden af den græsk-cypriotiske præsident, Nicos Anastasiades, og den tyrkisk-cypriotiske leder, Mustafa Akinci, siger Guterres, at det er afgørende med de rette instrumenter til at implementere en kommende aftale.

Han understreger, at der ikke er nogen hurtige og lette løsninger. Og forhandlingerne fortsætter, så længe det er nødvendigt, fastslår han.

- Vi står over for så mange katastrofale situationer, at vi har hårdt brug for et symbol på håb, siger FN-chefen.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fløj torsdag til Genève for at deltage i de afgørende fredsforhandlinger om øens fremtid.

- Jeg mener virkelig - uden at overdramatisere, hvad der sker i Genève - at det er den allersidste chance for at se øen blive genskabt på en normal måde, sagde Juncker onsdag.

Cypern har været delt, siden soldater fra Tyrkiet rykkede ind på den nordlige del af øen i 1974.

Det skete som reaktion på et græsk-cypriotisk kupforsøg med henblik på at gøre øen til en del af Grækenland.

Den tyrkisk-cypriotiske del i nord fylder en tredjedel af øen og er den fattigste del af det splittede land.

Cypern blev formelt medlem af EU i 2004, men EU-reglerne er suspenderet for den tyrkiske del af øen.