FN's Sikkerhedsråd fordømmer atomtest i Nordkorea

- Medlemmerne af Sikkerhedsrådet vil med det samme påbegynde arbejde med at lave passende tiltag, der modsvarer alvoren (ved atomprøvesprængningen, red), hedder det i et udtalelse fra rådet.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer på et møde fredag kraftigt Nordkoreas atomprøvesprængning natten til fredag dansk tid. Sikkerhedsrådet vil nu begynde at arbejde på at lave nye tiltag mod landet som konsekvens, skriver Reuters.

Flere lande opfordrede før det hasteindkaldte møde til, at der bliver vedtaget nye sanktioner mod Nordkorea.

Det sker efter landets femte og hidtil kraftigste atomprøvesprængning natten til fredag dansk tid.

USA's FN-ambassadør, Samantha Powers, mener, at Nordkorea tager omverdenen som gidsel.

- Nordkorea er i gang med at perfektionere sine atomvåben og evnen til at fremføre dem, så landet kan holde regionen og verden som gidsler med truslen om et atomangreb, sagde hun ifølge Reuters til pressen på vej ind til mødet i Sikkerhedsrådet.

- Vi vil tage yderligere skridt - herunder nye sanktioner - for at vise Nordkorea, at landets ulovlige og farlige handlinger har konsekvenser, tilføjede hun.

Dermed er hun på bølgelængde med blandt andet Frankrig.

- Vi mener, at nye sanktioner er uundgåelige, sagde den franske FN-ambassadør, Francois Delattre, inden mødet.

Det er ikke alle 15 medlemmer af FN's Sikkerhedsråd, der altid har været klar til at stramme sanktionerne over for Nordkorea. Blandt de fem faste medlemmer, der har vetoret, holder Kina og Rusland ofte igen med de skrappeste reaktioner.

Rusland og Kina var dog ved den forrige atomprøvesprængning i Nordkorea med på holdet, da sanktionerne blev strammet.